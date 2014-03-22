Глава МИД Германии: в Украину прибудут 400 наблюдателей ОБСЕ

В Украину прибудут 400 наблюдателей ОБСЕ для деэскалации ситуации в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Арсением Яценюком.

”Я рад, что нам вчера вечером после длительных переговоров... удалось договориться о создании миссии ОБСЕ. Сюда (в Украину - УНИАН) смогут приехать первые наблюдатели, их будет 400 человек, но первые поедут на восток, юг и запад Украины. Они будут наблюдать за ситуацией, и сообщать нам о ней. Скоро сюда смогут приехать сотни наблюдателей. Мы надеемся, это будет способствовать деэскалации ситуации”, - отметил министр иностранных дел ФРГ.

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Как сообщал УНИАН, 21 марта Постоянный совет ОБСЕпринял решение о направлении в Украину специальной мониторинговой миссии международных наблюдателей ОБСЕ.

Миссия призвана способствовать снижению напряженности и утверждению мира, стабильности и безопасности. Наблюдатели, в частности, будут собирать информацию и докладывать о ситуации с безопасностью в зоне ответственности, будут устанавливать и докладывать об инцидентах и о сообщениях об инцидентах, будут осуществлять мониторинг и поддержку надлежащего соблюдения прав человека и основных свобод, будут способствовать диалогу с целью снижения напряженности и нормализации ситуации.

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Миссия будет координировать и поддерживать работу исполнительных структур ОБСЕ, а также сотрудничать с ООН, Советом Европы и другими международными игроками.

На начальном этапе миссия будет состоять из 100 гражданских наблюдателей, и будет направлена на шесть месяцев. Ее мандат может быть продлен в случае соответствующего запроса со стороны Украины. Наблюдатели на начальном этапе будут направлены в 9 украинских регионов. Главный офис будет размещен в Киеве.