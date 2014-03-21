ОБСЕ решила направить в Украину специальную мониторинговую миссию

Как сообщает департамент информационной политики МИД Украины, миссия призвана внести вклад в уменьшение напряженности и утверждения мира, стабильности и безопасности, а также обеспечить мониторинг и поддержку выполнению всех принципов и обязательств ОБСЕ.

С этой целью наблюдатели, в частности, будут собирать информацию и отчитываться о ситуацию безопасности в зоне ответственности, устанавливать и отчитываться о фактах инцидентов и о сообщениях об инцидентах, осуществлять мониторинг и поддержку надлежащего отношения к правам человека и основным свободам, способствовать диалогу с целью уменьшения напряженности и нормализации ситуации, говорится в сообщении.

Миссия будет координировать и поддерживать работу исполнительных структур ОБСЕ, а также сотрудничать с ООН, Советом Европы и другими международными игроками.

Читайте такжеЕС готов направить свою миссию в Украине, если будут проблемы с миссией ОБСЕ

На начальном этапе миссия будет состоять из 100 гражданских наблюдателей и будет направлена на шесть месяцев. Ее мандат может быть продлен в случае соответствующего запроса со стороны Украины. Наблюдатели на начальном этапе будут направлены в 9 украинских регионов. Главный офис будет находиться в Киеве.

Украинская делегация в ОБСЕ произнесла интерпретирующее заявление относительно решения, отметив, что его принятие должно восприниматься как чрезвычайная реакция Организации на серьезный конфликт вокруг Автономной Республики Крым, возникший в связи с военной агрессией Российской Федерации, направленной на аннексию этой неотъемлемой части территории Украины, отмечается в сообщении.

Учитывая развитие ситуации и существующие беспокойства, Украина исходит из понимания того, что мандат миссии должен распространяться на всю территорию Украины в пределах ее международно-признанных границ, включая Автономную Республику Крым, и что ее развертывание должно начаться из восточных и южных регионов Украины в связи с тем, что ситуация там требует немедленного внимания, отмечается в сообщении.