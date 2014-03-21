События в Украине могут ускорить процесс сближения НАТО с кандидатами - Расмуссен
Генеральный секретарь НАТО Андерс фог Расмуссен считает, что события, связанные с Украиной, могут ускорить процесс сближения с НАТО стран-кандидатов.
Об этом он заявил на международной конференции в Брюсселе, сообщает РИА «Новости».
”Считаю, что (события) последних недель могут повлиять на это. Я вижу это в стратегической перспективе”, - заявил Расмуссен. По его словам, на предстоящем в Уэльсе саммите НАТО недостаточно будет просто ”повторить терминологию открытых дверей прошлых саммитов”.
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”Нам нужно продвинуться и отразить прогресс, который был сделан, по крайней мере, в некоторых странах-кандидатах”, - заявил генсек альянса.
Он отметил, что в конце июня прогресс стран-кандидатов - Грузии, Боснии и Герцеговины, Черногории и Македонии - рассмотрят министры иностранных дел стран НАТО.