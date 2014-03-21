Тимошенко считает, что Украина должна бороться за Крым, и уже есть план борьбы

Об этом она сказала в программе «Шустер.Life» на Первом Национальном телеканале.

Юлия Тимошенко заявила, что она и ее команда будут делать все, чтобы вернуть Крым Украине.

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Она сообщила, что сегодня собрала группу лучших военных профессионалов, которые принимали участие в боевых действиях других странах, возглавляли в то или иное время армию или отдельные ее войска.

Тимошенко отметила, что состоялся национальный стратегический совет, и они по пунктам расписали, как Украине нужно действовать сегодня, завтра и послезавтра для того, что остановить военную агрессию РФ.

«Я не могу сейчас говорить о деталях, но я хочу вам сказать, что я лично, и вся наша команда, вся страна - мы не остановимся, пока Крым не будет нашим», - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 марта, Тимошенко провела совещание с участием специалистов в оборонной и военной сферах и предложила создать постоянно действующий штаб, который будет нарабатывать решения для реагирования на угрозы, перед которыми оказалась Украина из-за военной агрессии со стороны России.