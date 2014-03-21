Над штабом центра войск береговой обороны в Симферополе вместе с украинским поднят российский флаг

Об этом на своей странице в Facebook сообщает руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук, ссылаясь на оперативные данные группы «Информационное сопротивление».

По его информации, войска береговой обороны ВМС Украины готовятся к передислокации на материк. “На данный момент из всех частей и подразделений ВБО остаются верными присяге на верность народу Украины порядка 450 чел (из них около 200 - из 36-й бригады)”, - написал Тымчук.

Выводить на материк верные Украину войска будет заместитель командующего ВМС Украины по береговой обороне - начальник управления войск береговой обороны генерал-майор Игорь Воронченко.Читайте такжеВ Севастополе курсанты Академии ВМС во время перехода под флаг РФ спели гимн Украины

В то же время, отмечает Тымчук, в Минобороны Украины продолжают заявлять о том, что приказа на вывод войск из Крыма не было, и (цитата) "украинские военные в Крыму должны остаться там настолько долго, насколько это будет целесообразным для того, чтобы дать возможность руководству страны исчерпать все дипломатические и мирные средства для решения конфликта".

“Мы, группа «Информационное сопротивление», призываем военно-политическое и военное руководство Украины, наконец, трезво взглянуть на вещи и вернуться в реальный мир. И вместо необоснованных фантазий заняться, наконец, решением конкретной сверхактуальной проблемы - выведением наших ребят из Крыма. Считаем дальнейшие политические спекуляции вокруг наших военных в Крыму их предательством”, - написал Тымчук.Читайте такжеКомандир "Черкасс" рассказал, как украинские корабли сдавались в Донузлаве

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 марта, заместитель министра обороны Украины Леонид Поляков заявил, что украинские воинские подразделения будут находиться на территории Крыма до тех пор, пока это будет целесообразно, и до тех пор, пока украинская власть, использовав все возможные политические и дипломатические рычаги для урегулирования ситуации, не примет соответствующего решения.