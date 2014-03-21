Луганский облсовет хочет больше власти и требует сделать русский вторым государственным

Об этом идет речь в Заявлении, принятом президиумом Луганского областного совета и размещенном сегодня на официальном сайте облсовета.

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«В случае, если мнение жителей Луганщины будет проигнорировано и в этот раз, вся ответственность за дальнейшее обострение общественно-политической ситуации в Украине ляжет именно и только на центральную власть», - подчеркивается в Заявлении.

В документе, подводятся итоги со дня подписания соглашение между Президентом Украины и оппозицией об урегулировании политического кризиса.

«Что сейчас имеет страна? Украина потеряла Крым и «здобула» власть, которая очень быстро разочаровала даже тех, кто ее над собой поставил. Обычными явлениями стали погромы, насилие, мародерство со стороны ударных сил Майдана, то ли не контролируемые, то ли покрываемые представителями этой самой новой власти. Страна сползает в системный кризис, а ее руководители заняты устранением неугодных по политическим мотивам и прямым преследованием инакомыслящих. Полная рассогласованность государственного управления предлагает нерадостную альтернативу превращения Украины или в полицейское государство, или в подмандатную территорию», - сказано в Заявлении.

Также отмечается, что «Верховная Рада в течение месяца не приняла ни одного закона, который хотя бы в ничтожном объеме расширил права и свободы граждан, реформировал систему власти, изменил основы развития экономики и бизнеса, создал предпосылки для реальной борьбы с коррупцией».

«Как объяснить, что вечером секретарь Национального совета безопасности и обороны объявляет то о выходе из СНГ, то о безотлагательном введении визового режима с Российской Федерацией, а наутро премьер-министр предлагает хорошо подумать, прежде чем идти на такой шаг? Шаг, автоматически лишающий жителей приграничных регионов возможности общаться с родственниками и принуждающий граждан Украины, которые работают в соседней стране, вернуться и увеличить на Родине количество безработных или стать политическими беженцами. Шаг, объединивший в себе экономическую диверсию с политическим ограничением прав и свобод жителей юго-востока», - заявляют депутаты облсовета.

Также президиум возмущен действиями «Свободы» в отношении главы НТКУ Александра Пантелеймонова; признанием русских граждан диаспорой, а не коренным населением страны; созданием Национальной гвардии, которая «за счет налогоплательщиков трудоустраивает вооруженные группировки, а они тем временем растекаются по регионам, занимаясь вымогательством и грабежами, «отжимом» бизнеса, назначениями и увольнениями на должности всех, кого считают нужным».

Также депутаты возмущены тем, что важнейшее, жизнеопределяющее политическое решение об ассоциации между Украиной и ЕС принято «практически кулуарно — подписано сегодня в Брюсселе без предварительного широкого обсуждения».

Депутаты обратились к жителям Луганской области с призывом отстаивать интересы региона, «всеми силами добиваться действительно демократических перемен, а не их имитации».

«Необходимо признать: майдан создал предпосылки для понимания того, что права и свободы только тогда чего-нибудь стоят, когда их не получают как благотворительную помощь, а завоевывают», - сказано в заявлении.

Также президиум ЛОС обратился ко всем политическим силам, общественным организациям, общинам:

«Необходимо повсеместно создавать общественные советы, народные собрания и другие организационные формы народовластия, вырабатывать предложения и требования, формируя последовательную программу действий».

Депутаты потребовали от правоохранительных органов не нарушать права граждан на защиту своих интересов и мирные протесты, пресекать любые попытки преследования активистов по политическим мотивам, «кто бы ни приказывал это делать».

«Органы правопорядка должны сделать все возможное, чтобы их не превратили в инструмент политических расправ и создания полицейского государства», - подчеркнули депутаты.