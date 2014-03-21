Янукович продолжает зарабатывать миллионы на "Борисполе" - СМИ

На днях главный аэропорт страны "Борисполь" взял кредит у "Всеукраинского банка развития", который принадлежит старшему сыну Виктора Януковича, сообщает ТСН.

В "семье" одолжили $ 20 млн под 11% годовых, за обслуживание кредита семейный банк заработает $ 6,5 млн. Информация о сделке появилась в Государственном вестнике закупок.

В то же время многочисленные фирмы, обслуживающие аэропорт, остаются те же - подконтрольные семьи Януковичей, - утверждает депутат Сергей Мищенко.

Нардеп написал запрос к генпрокурору с просьбой вмешаться в ситуацию и предлагать Верховной Раде рассмотреть ответственность за такие сделки новоназначенного министра инфраструктуры.

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"Ничего не изменилось. То есть сейчас пока бабушки собирают по 5 грн на армию, то сын Януковича и его менеджеры-бизнесмены, которые владели аэропортом "Борисполь" - это Каухман, Грановский и другие - они остаются в аэропорту, они работают все. В их банках счета, они от Саши Януковича получают миллионные кредиты, для того чтобы зарабатывать на этом, они оборотные средства переводят на свои компании. Это касается всех предприятий, которые возле аэропорта "Борисполь" - они загнали на две компании. Поэтому сейчас вопрос - почему Мининфраструктуры и министр позволяет этим людям, которые работали в команде Януковича, до сих пор оставаться там и разворовывать аэропорт "Борисполь". Мы месяц пытались уволить гендиректора аэропорта "Борисполь", но менеджмент весь остался тот же", - подчеркнул Мищенко.