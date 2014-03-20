Россияне захватили военную ТРК в Крыму

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук, обнародовав на своей странице в Facebook оперативные данные группы «Информационное сопротивление».

Читайте такжеРоссийские оккупанты захватили Базу измерений и авиаремонтный завод в Евпатории

«В настоящее время в ТРК проводится собрание личного состава, в ходе которого военнослужащим и гражданскому персоналу предлагают определиться - хотят ли они продолжить службу в медиа-центре ЧФ РФ, который будет создан на базе ТРК. Параллельно начата инвентаризация имущества ТРК МОУ "Бриз", - написал Тымчук.