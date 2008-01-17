В НУ-НС замахнулись на неприкосновенность Ющенко

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО убежден, что неприкосновенность нужно отменить не только для депутатов, но и для Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня он сказал журналистам: “Я не поставил свою подпись под проектом закона об отмене депутатской неприкосновенности потому, что он не предлагает системного решения и предусматривает лишение неприкосновенности исключительно народных депутатов Украины. Я убежден, что закон должен быть один для всех – и для рядовых граждан, и для народных депутатов, и для Президента Украины”.

Как заявил А.ГРИЦЕНКО, при этом отмена неприкосновенности для Президента еще важнее, чем отмена депутатской неприкосновенности. Поясняя свое мнение, он отметил, что, в отличие от народных депутатов, Президент принимает предписывающие решения.

“Если депутаты голосуют и принимают коллективные решения, то Президент принимает единоличные, в том числе предписывающие решения. У Президента намного больше искушения нарушить при этом закон”, - считает А.ГРИЦЕНКО.

“На протяжении последних лет мы видим, что у главы государства есть попытка давать поручение всем и вся - главе правительства, отдельным министрам, председателю Верховной Рады, генеральному прокурору, лидерам политических партий и тому подобное, что далеко не всегда отвечает действующему законодательству” – отметил он.

По словам А.ГРИЦЕНКО, потому речь идет о соблюдении закона и об ответственности за его нарушение как для каждого из 450 народных депутатов, так и для Президента Украины.

“Я подпишу проект изменений к Конституции и проголосую за него, если будет предусмотрена отмена неприкосновенности сразу для всех: и для депутатов, и для Президента. Это будет системное и правильное решение. Я хотел бы избежать любой персонификации – речь не идет о ЮЩЕНКО, ГРИЦЕНКО или ком-то другом”, - сказал он.

“Сегодня В.ЮЩЕНКО - Президент, а через два года может быть другое лицо, так же как через 5 лет будет другой состав Верховной Рады, и мы принимаем решение на длительную перспективу, и оно должно быть ответственным”, - отметил он.

По мнению А.ГРИЦЕНКО, если Президент не инициирует сам снятия неприкосновенности с главы государства, то это сделают народные депутаты.

Он выразил убеждение, что если будет рассматриваться законопроект о снятии неприкосновенности и с депутатов, и с Президента, то за него проголосует более 400 парламентариев, его поддержит и оппозиция, и коалиция, а снятие неприкосновенности исключительно с народных депутатов если и будет иметь поддержку 226 голосов, то 300 голосов не получит, и Конституция не будет изменена.