МИД РФ обвинил США и ЕС в нарушении Будапештского меморандума

Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России по вопросу о Будапештском меморандуме 1994 года, текс которого есть в распоряжении УНИАН.

«В контексте ситуации в Украине некоторые наши партнеры не преминули случаем указать Российской Федерации на обязательства по Будапештскому меморандуму 1994 года. В этой связи хотели бы напомнить, в чем эти обязательства состоят и, кто именно отвечает за их соблюдение», - отмечается в комментарии.Читайте такжеМИД РФ: Москва одобрила визит Главы Совета Европы, но его не пустили в Россию "свои"

Отмечается, что в Будапештском меморандуме Россия, США и Великобритания обязались быть гарантами прав, присущих суверенитету Украины.

«Хотелось бы задаться вопросом, каким образом укладываются в эти гарантии неоднократно звучавшие со стороны ЕС и США во время беспорядков в Киеве угрозы применения санкций к руководству Украины? Что это, как ни экономическое принуждение в отношении суверенного государства? Как относиться, например, к чуть ли не постоянному дежурству западных эмиссаров на «майдане»? Как квалифицировать заявления США и ЕС о том, что там уже не рассматривают в качестве легитимного партнера законно избранного главу государства, в отличие от новых руководителей, назначенных на площади в нарушение всех конституционных процедур? Все это - примеры того, как США и ЕС активно потворствовали государственному перевороту в Киеве, действуя против политической независимости и суверенитета Украины в нарушение обязательств по Будапештскому меморандуму», - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, Будапештский меморандум, заключенный в 1994 году между Украиной, США, Россией и Великобританией, содержит пункты, которые предоставляют Украине гарантии ее суверенитета и безопасности.

В соответствии с Меморандумом, США, РФ и Великобритания обязались, в частности, уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины; воздерживаться от угрозы силой и ее применения против территориальной целостности и политической независимости Украины.

4 марта президент России Владимир Путин заявил, что Россия не обязана соблюдать обязательства, данные предыдущим властям Украины, после того, как в стране произошла революция.

«А если это революция, мне тогда трудно не согласиться с некоторыми нашими экспертами, которые считают, что на этой территории возникает новое государство. Так же, как было после крушения Российской империи, после 1917 года, когда возникло новое государство. А с этим государством и в отношении этого государства мы никаких обязывающих документов не подписывали», – отметил Путин.Читайте такжеСША - России: Санкции станет больше, и они будут расти

Напомним, 1 марта 2014 года Совет федерации России единогласно принял предложение Президента РФ Владимира Путина о введении войск в Украину.

При этом с 27 февраля русские военные без опознавательных знаков блокируют и захватывают военные, приграничные и государственные объекты в Крыму.

16 марта нелегитимная власть АРК провела незаконный референдум и заявила, что почти 100% тех, кто принял в нем участие, проголосовали о присоединении Крыма к РФ.

18 марта Путин попросил парламент принять в состав РФ двух новых субъектов - Крым и Севастополь, а в Кремле было подписано соглашение о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.