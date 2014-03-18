МИД Великобритании: для Лондона Крым остается частью Украины

"Великобритания самым жестким образом осуждает явное пренебрежение Россией суверенитетом и территориальной целостностью Украины. Для Великобритании и ее союзников Крым остается частью Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

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"Мы являемся свидетелями ясной попытки проложить путь к аннексии части суверенной территории независимого европейского государства путем военной силы и незаконного и нелегитимного референдума", - считает Хейг.

Британия, по словам Хейга, вновь обращается к России с просьбой начать диалог с Украиной и международным сообществом для разрешения существующего кризиса путем дипломатии.