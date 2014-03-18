Путин заявил, что решение Хрущева о передаче Крыма Украине было незаконным

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении в связи с ситуацией в Крыму, передает ИТАР-ТАСС.

Он указал, что инициатива передать Крым Украине исходила лично от Никиты Хрущева по причинам, в которых должны "разбираться историки".

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Однако, подчеркнул Путин, очевидно, что это произошло "с нарушением действующих конституционных норм", это был "междусобойчик".

"В условиях тоталитарного государства у жителей ничего не спрашивали, просто поставили перед фактом", - констатировал Путин.