Генассамблея ООН проведет заседание по Украине 20 марта

Об этом сообщилаофициальный представитель председателя 68-й сессии Генассамблеи Афаф Конджа, пишет ИТАР- ТАСС .

"Председатель(ГА ООН Джон Эш - ред.) разослал письмо странам-членам с приглашением на пленарное заседание, которая пройдет в четверг 20 марта", - сказала собеседник агентства. По ее словам, заседание проводится по официальному запросу постоянного представителя Украины при ООН Юрия Сергеева.

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Ранее сообщалось, что после того, как Россия в минувшую субботу наложила вето на принятие резолюции против референдума в Крыму в Совете Безопасности ООН, Киев вместе со своими сторонниками рассматривает возможность проведения аналогичного документа через Генассамблею.

Резолюции ГА ООН принимаются простым большинством голосов. Они не обязательны к исполнению и носят исключительно рекомендательный характер.