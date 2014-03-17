Посол - Кличко: На украинско-белорусской границе нет скоплений войск

Виталий Кличко заявил, что имел личную телефонную беседу с послом Республики Беларусь в Украине Валентином Величко, который заверил политика в том, что на украинско-белорусской границе нет "никаких скоплений войск".

Об этом сообщает пресс-служба партии "УДАР" и заявление Кличко. Также белорусский посол отметил, что в ходе телефонного разговора с Александром Лукашенко президент гарантировал "неприкосновенность украинско-белорусской границы".

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