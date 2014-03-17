Посол - Кличко: На украинско-белорусской границе нет скоплений войск

04:45, 17 марта 2014
Политика
8 0

Виталий Кличко заявил, что имел личную телефонную беседу с послом Республики Беларусь в Украине Валентином Величко, который заверил политика в том, что на украинско-белорусской границе нет "никаких скоплений войск".

Виталий Кличко заявил, что имел личную телефонную беседу с послом Республики Беларусь в Украине Валентином Величко, который заверил политика в том, что на украинско-белорусской границе нет

Об этом сообщает пресс-служба партии "УДАР" и заявление Кличко.

Также белорусский посол отметил, что в ходе телефонного разговора с Александром Лукашенко президент гарантировал "неприкосновенность украинско-белорусской границы". 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter