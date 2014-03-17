В понедельник ЕС собирается пригрозить России санкциями

Как отмечает Интерфакс-Украина положения относительно санкций в этом документе вписано в скобках указано как такое, которое еще не согласовано.

Окончательное решение должны принять главы МИД по окончании обсуждения в понедельник.

Несогласованная содержит следующее: "В свете событий прошлой недели и при отсутствии каких-либо таких результатов, Совет принял решение о введении дополнительных мер, включая ограничения на въезд и замораживание активов в отношении лиц, ответственных за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, включая действия, противоречащие украинской Конституции, в отношении будущего статуса любой части территории, а также в отношении лиц, которые с ними ассоциируются.

Также подлежит обсуждению фраза "Совет также решил отменить Саммит Россия-ЕС, который должен пройти в Сочи в июне этого года".

Пока утверждена только часть, в которой Совет напоминает о заявлении ЕС глав государств и правительств от 6 марта.

В частности, тогда было сказано, что переговоры между Украиной и Россией должны быть начаты в течение нескольких дней, в том числе с применением многосторонних механизмов, а их результаты должны быть получены в сжатые сроки.

Кроме того, ЕС может призвать Россию остановить свою противоправную деятельность в Крыму.

"Совет призывает Российскую Федерацию не предпринимать шаги по аннексии Крыма в нарушение международного права", - говорится в проекте выводов Совета ЕС.

В документе говорится, что "еще есть время, чтобы повернуть вспять текущие события".

"Существуют возможности избежать раскручивания негативной спирали. ЕС готов к конструктивному диалогу со всеми сторонами", - отмечают его авторы

В этой связи ЕС намерен заявить, что "любые дальнейшие шаги РФ дестабилизировать ситуацию в Украине могут привести к дополнительным и далеко идущим последствиям для широкого диапазона экономических отношений между Европейским Союзом и его государствами-членами с одной стороны, и Российской Федерацией, с другой стороны".

Читайте такжеСША подумывают надавить на Россию, продавая Украине свой сжиженный газ

"Европейский Союз призывает Россию вернуться к развитию стратегического партнерства с ЕС вместо дипломатической и экономической самоизоляции", - сказано в проекте.

Кроме того, Совет ЕС планирует высказаться в отношении существования "настоятельной необходимости в международном присутствии на местах на всей территории Украины, в том числе в Крыму".

"Совет поддерживает скорейшее развертывание специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине", - подчеркивается в проекте выводов.

ЕС также может заявить, что не признает незаконный референдум в Крыму и осуждает "негативное развитие событий, которые нарушают суверенитет Украины".

"Совет решительно осуждает проведение незаконного референдума в Крыму 16 марта о вступлении в Российскую Федерацию, который явное нарушает украинскую Конституцию. ЕС не признает незаконный "референдум" и его результаты", - говорится в проекте выводов.

В документе упоминается проект заключения Венецианской комиссии относительно этого "референдума".

"Он был проведен при видимом присутствии вооруженных солдат в условиях запугивания общественных активистов и журналистов, отключении украинских телеканалов и создании препятствий для гражданских перевозок в и из Крыма", - сказано в проекте выводов.

Также речь идет о том, что отмечаются "явные признаки наращивания русского военного присутствия в Крыму, а также отказ в доступе к полуострову представителей ООН и ОБСЕ и миссии по приглашению правительства Украины".

"ЕС осуждает это дальнейшее негативное развитие событий, которое является явным нарушением суверенитета Украины и ее территориальной целостности", - предлагается обозначить позицию ЕС в проекте выводов.