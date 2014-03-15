Премьер Канады Стивен Харпер едет в Украину

Стивен Харпер будет в Киеве через неделю, в следующую субботу, 22 марта встретится с главой правительства Украины Арсением Яценюком, сообщили в аппарате канадского премьера.

Об этом пишет Радио Свобода.

Как отметили в сообщении, Харпер станет первым лидером из стран-членов «Группы семи» промышленно развитых государств, который объявил о намерении посетить Украину после начала нынешнего кризиса.

После Украины он посетит также Нидерланды и Германию, и во встречах с руководителями этих стран тоже воспользуется возможностью, чтобы обсудить положение в Украине и реакцию на него Канады и ее союзников, говорится в сообщении.

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В четверг Харпер сообщал, что правительство Канады окажет Украине дополнительную поддержку для восстановления экономической, общественной и политической стабильности в переходный период. Общая сумма этой дополнительной помощи должен составить свыше 220 миллионов канадских долларов (почти 200 миллионов долларов США).

Канада уже пошла на ряд шагов в поддержку Украины, в частности, заморозила активы 18 представителей власти бывшего президента Виктора Януковича, а также ввела визовые ограничения в отношении лиц, ответственных за создание угрозы территориальной целостности и суверенитету Украины.