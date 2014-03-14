Донецкая милиция бездействовала, когда убивали участников митинга, - очевидец

Об этом рассказал один из участников событий, пишут Новости Донбасса.

По его словам, правоохранители лишь обеспечивали кордон между двумя лагерями. Они не задерживали зачинщиков беспорядков, которые на их глазах кидали в участников митинга за соборность Украины петарды и дымовые шашки.

Когда митинг в поддержку соборности завершился активисты пророссийских организаций напали на его участников и стали их избивать.

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В это время милиция вела себя пассивно и практически не предпринимала попыток пресечь правонарушения. Пророссийским активистам беспрепятственно раздавали палки и арматуру из автомобилей, припаркованых у площади Ленина.

Некоторые из них были без номерных знаков. Работники ГАИ, которые дежурили на дорогах у площади, беспрепятственно пропускали их.

Напомним, сегодня около 1 тысячи человек проводили митинг на площади Ленина в поддержку соборности Украины. Им пытались помешать примерно столько же представителей пророссийских организаций. После митинга начались столкновения, в ходе которых был убит 1 человек. Его зарезали.