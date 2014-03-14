На побоище в Донецке людям разбивали головы и выбивали глаза железными прутьями

По численности митинги были примерно одинаковы - по тысяче человек с каждой стороны.

В карете "скорой" по дороге в больницу скончался 22-летний дончанин. Его смертельно ранили ножом за то, что пришел на митинг за Единую Украину.

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Как сообщает ТСН "скорые" едва успевали оказывать помощь раненым. У них были пробитые головы, травмированы глаза и ранения от ударов металлическими прутьями.

Как рассказывает очевидец, агрессия началась со стороны толпы, которая поддерживает Россию. По его словам, со стороны украинских демонстрантов агрессии не было.

Также очевидцы рассказывают, что когда митинг за единство Украины начал расходиться, агрессивно настроенные пророссийские активисты не отпускали людей.

Они окружили демонстрантов и начали распылять газ, а также бросать камни. А именно столкновение началось после того, как проукраинские митингующие спели гимн Украины.

Сразу после этого в них со стороны пророссийских активистов полетели яйца, петарды и дымовые шашки. Выйти с площади Ленина мирным людям помогла милиция, поплатившись за это порезанными шинами авто и разбитым автобусом.

По предварительным официальным данным во время митинга погибли два человека, 14 получили ранения. Источники ТСН в то же время говорят о трех погибших и десятки пострадавших. Все они из тех, кто вышел на площадь за целостность Украины.