В органах прокуратуры нет уголовных производств в отношении Фирташа - Голомша

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопросы журналистов, сообщил первый заместитель генерального прокурора Николай Голомша.

“В органах прокуратуры нет уголовных производств в отношении Фирташа”, - сказал он.

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По словам Голомши, каких-либо официальных сообщений от компетентных органов иностранных государств о задержании Фирташа в Австрии в Генеральную прокуратуру не поступало.

В то же время Голомша отметил, что Генпрокуратура устанавливает каналы пополнения состояний отдельными бизнесменами за счет государственных средств.

Как сообщал УНИАН, по словам директора Департамента информационной политики МИД Украины Евгения Перебыйноса, «12 марта в Вене был задержан Дмитрий Фирташ. Арест был осуществлен на основании обращения ФБР США». Посольство Украины в Австрии выясняет все детали и будет пытаться встретиться с Фирташем. Сейчас Фирташ находится в пенитенциарном заведении в Вене.