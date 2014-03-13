Суд Вены: решение об аресте Фирташа может быть принято завтра

Решение об аресте задержанного в Вене украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа для начала процедуры экстрадиции в США федеральный уголовный суд Вены примет в пятницу. Об сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на судью федерального суда Кристина Зальцборн. По ее словам, "пока из прокуратуры соответствующий запрос не приходил".

"Решение, скорее всего, будет приниматься завтра во второй половине дня", - добавила она. Зальцборн также рассказала, что адвокат Фирташа еще не выходил на связь с судом. По законам Австрии, обвинение должно быть предъявлено в течение 48 часов после задержания.

Читайте такжеФирташ арестован в Вене по просьбе ФБР

Судья в то же время не стала прогнозировать, сколько времени займет рассмотрение дела об экстрадиции Фирташа. "Это зависит от конкретного дела", - заметила она.

В случае, если суд примет решение об экстрадиции украинского олигарха, дело будет отправлено в министерство юстиции, где ему предстоит пройти проверку на соответствие международному праву.

Читайте такжеСША требуют экстрадировать Фирташа

Фирташ был задержан венскими правоохранителями по запросу американской ФБР при поддержке полицейского спецподразделения "Кобра" в четвертом районе Вены возле офиса своей компании. Как сообщает полиция, он находился в сопровождении двух охранников, которые при задержании Фирташа сопротивления не оказали.

Как ранее сообщал УНИАН, МИД Украины подтвердил задержание в Австрии бизнесмена Дмитрия Фирташа.

«Мы подтверждаем, что 12 марта в Вене был задержан Дмитрий Фирташ. Арест был осуществлен на основании обращения ФБР США», - сказал директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

Также он сообщил, что сейчас Фирташ находится в пенитенциарном заведении в Вене.