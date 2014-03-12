Обама: России придется дорого заплатить, если она не изменит курса в отношении Украины

Об этом заявил в Вашингтоне президент США Барак Обама на встрече с премьер-министром Украины Арсением Яценюком, пишет Радио Свобода.

Об этом заявил в Вашингтоне президент США Барак Обама на встрече с премьер-министром Украины Арсением Яценюком.

По словам Обамы, США поддержат Украину в сохранении ее территориальной целостности и суверенитета.

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Он считает, что главная опасность, с которой сталкивается Украина, это угроза ее территориальной целостности.

Яценюк в ответ сказал, что Киев никогда не сдастся в борьбе за защиту своего суверенитета, но всегда готов к переговорам о выходе из кризиса вокруг российского военного вторжения в Украину.