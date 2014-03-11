Минюст проверит на коррупцию государственные исполнительную и регистрационную службы

Как сообщает пресс-служба ведомства, все наработанные материалы по фактам коррупционных деяний будут переданы в Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел. Об этом заявил Министр юстиции Украины Павел Петренко.

«Предварительная проверка Государственной исполнительной службы и Государственной регистрационной службы на предмет коррупционных нарушений показала, что взяточничество в этих системах имеет массовый характер. Именно поэтому была создана рабочая группа для проведения антикоррупционной проверки. По ее результатам мы будем принимать жесткие меры», - отметил он.

Министр добавил, что взяточничество всегда включает двух субъектов отношений: того, кто берет, и того, кто дает. Поэтому Министерство юстиции обращается к гражданам с просьбой не давать никаких взяток и бойкотировать подобные требования сотрудников ГИС и ГРС.

”Совместно с гражданами мы сможем выявить максимальное количество фактов взяточничества и привлечь всех виновных чиновников к ответственности», - подчеркнул министр.

Он напомнил, что в Государственной исполнительной службе Украины работает «Линия доверия» по вопросам коррупционных проявлений в деятельности должностных лиц этого органа - по телефону (044) 486-66-54. Кроме того, информацию о случаях коррупции в ДВС и ДРС можно отправить на электронный адрес hotline@minjust.gov.ua.

Министр юстиции подчеркнул, что будет лично следить за отчетами «Линии доверия». «Этот вопрос заслуживает особого внимания, ведь коррупция - это болезнь, которую необходимо не только лечить, но проводить профилактические действия», - резюмировал Петренко.

Кроме того, за помощью в проведении указанной проверки министерство намерено обратиться к главе Антикоррупционного бюро Татьяне Чорновол.

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По данным предварительного аудита, злоупотребления в органах Государственной исполнительной службы Украины проводились по следующим схемам:

Противоправное освобождение должников от уплаты в доход государства исполнительного сбора в размере 10% от суммы взыскания долга путем фальсификации документов по :

- отсутствия у должника имущества, на которое может быть обращено взыскание;

- якобы уплаты суммы долга в срок, предоставленный для самостоятельного выполнения;

Реализация арестованного имущества в сговоре со специализированной торговой организацией по значительно заниженной стоимости, используя различные противоправные схемы;

Реализация конфискованного имущества в сговоре со специализированной торговой организацией по значительно заниженной стоимости (фальсификация раскомплектования конфискованных транспортных средств с последующей противоправной реализацией под видом комплектующих частей по ценам в десятки раз ниже фактической рыночной стоимости);

Значительная фальсификация документов (актов, справок и т.д.) об отсутствии у должника имущества, на которое может быть обращено взыскание;

Внесение недостоверных сведений в Единый государственный реестр исполнительных производств о дате вынесения основных документов исполнительного производства, с целью обеспечения должнику условий для уклонения от принудительного исполнения решений суда;

Умышленное не снятие ареста с имущества должников при наличии документов о фактическом выполнении решения суда с целью получения взятки;

Противоправное бездействие в части умышленного неналожения арестов на имущество (движимое / недвижимое) должника и его средства с целью обеспечения последнему условия для «своевременного» вывода активов и уклонения от принудительного исполнения решения суда;

Умышленное допущения «ошибок» в банковских реквизитах должника при наложении арестов на его счета, и , как следствие, отказ банковских учреждений об аресте таких счетов;

Противоправное использование фальсифицированных данных (ксерокопий платежных документов, других платежных документов, не имеющих отношения к конкретному исполнительному производству должников) о якобы фактическом исполнении решений судов по уплате долга при фактическом невыполнении соответствующих решений. Широко используется по исполнительному производству по взысканию штрафов с граждан в пользу государства (преимущественно штрафов ГАИ);

Умышленно, по предварительному сговору с большинством страховых компаний (должниками по исполнительным производствам) не наложения арестов на их средства в банковских учреждениях;

Коррупционное использование положений ст. 25 ЗУ «Об исполнительном производстве» в части права государственного исполнителя на наложение, или не наложение ареста на имущество должника при открытии исполнительного производства. Используется в зависимости от «предоставленных предложений » от должника или взыскателя;

Коррупционное использование положений ст. 26 «Об исполнительном производстве» в части возможности отказа в открытии исполнительного производства по любым исполнительным документам. Используется преимущественно по предварительному сговору с потенциальным должником до подачи исполнительного документа взыскателем, отмечается в сообщении.