В ОБСЕ осудили цензуру и избиения журналистов в Крыму

Об этом заявила в своем отчете представитель ОБСЕ по вопросам свободы слова Дуня Миятович, передает ТСН.

В заявлении, опубликованном на сайте ОБСЕ, сказано, что от цензуры и физического давления страдают журналисты ведущих украинских телеканалов, информационных агентств, а также их иностранные коллеги.

Вместе с тем, представители миссии международной организации в Украине отмечают тот факт, что отечественные телеканалы на полуострове подменяются российскими, в том числе откровенно кремлевскими "Россия24", "Первый канал", "ТНТ" и др. Читайте такжеНацсовет призвал провайдеров воздержаться от ретрансляции каналов «Вести», «Россия 24», ОРТ, «РТР-Планета»

Миятович убеждена, что после снятия напряжения и разрешения ситуации в Крыму виновные в цензуре будут наказаны в законном русле в соответствии с международным правом.

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