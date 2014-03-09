Опубликовано видео ограбления журналистов "казаками" в Симферополе

"На записи видно, как к ресторану, где оборудовали пресс-центр АР, подъехал белый микроавтобус без номерных знаков. Из него вышли люди в масках и без." - говорится в сообщении. Также видно "казаков".

По словам очевидцев, они ворвались с автоматами и ручными пистолетами. Людей заставили лечь на землю. Потом зашли другие люди (без масок) и вынесли из помещения передаточное оборудование.

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