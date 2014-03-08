Над морем пропал лайнер с 227-ма пассажирами

Как сообщается, самолет летел из Куала-Лумпура в Пекин. Связь была потеряна в 2:40 (20:40 по киевскому времени пятницы).

Среди пассажиров было двое детей, и 12 членов экипажа. Сейчас власть ведет поисково-спасательную операцию, сообщает ТСН.