Над морем пропал лайнер с 227-ма пассажирами

08:17, 08 марта 2014
Политика
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Авиакомпания Malaysia Airlines потеряла связь с самолетом Boeing 777-200, на борту которого находилось 227 пассажиров. 

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Как сообщается, самолет летел из Куала-Лумпура в Пекин. Связь была потеряна в 2:40 (20:40 по киевскому времени пятницы).

Среди пассажиров было двое детей, и 12 членов экипажа. Сейчас власть ведет поисково-спасательную операцию, сообщает ТСН.

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