Военный контингент России продолжает наращивать свое присутствие в Крыму - МИД
По оперативной информации Министерства обороны Украины и правоохранительных органов, на территории Крыма наблюдается продолжение наращивания присутствия военного контингента России.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.
По его словам, наблюдается развертывание российскими войсками систем противовоздушной обороны, в том числе за счет зенитно-ракетных дивизионов Вооруженных сил Украины, которые планируется взять под контроль.Читайте такжеВ Керчи постоянно передвигаются российские военные и техника - Госпогранслужба
Также, отметил Перебыйнис, осуществляется препятствование на территории полуострова работе представителей ОБСЕ, журналистов со стороны российских военнослужащих и так званых подразделений самообороны, продолжается блокирование вооруженными группами частей и подразделений украинских Вооруженных сил, Государственной пограничной службы, объектов ВМС Украины и обустройства позиций фортификационного характера.