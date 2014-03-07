Военный контингент России продолжает наращивать свое присутствие в Крыму - МИД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

По его словам, наблюдается развертывание российскими войсками систем противовоздушной обороны, в том числе за счет зенитно-ракетных дивизионов Вооруженных сил Украины, которые планируется взять под контроль.Читайте такжеВ Керчи постоянно передвигаются российские военные и техника - Госпогранслужба

Также, отметил Перебыйнис, осуществляется препятствование на территории полуострова работе представителей ОБСЕ, журналистов со стороны российских военнослужащих и так званых подразделений самообороны, продолжается блокирование вооруженными группами частей и подразделений украинских Вооруженных сил, Государственной пограничной службы, объектов ВМС Украины и обустройства позиций фортификационного характера.