Яценюк говорит, что Украина не будет филиалом России"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк на пресс-конференции по итогам визита 6 марта в Брюссель на саммит лидеров Евросоюза.

«Сигналов много. Решений, правда, пока нет. Мы задекларировали четко свою готовность вести переговоры с правительством России, но для этого наши российские соседи, которые должны стать российскими партнерами, во-первых, должны вывести войска, во-вторых, выполнять двусторонние и многосторонние обязательства, которые Россия подписала. В-третьих, перестать поддерживать сепаратистов и террористов, которые находятся на территории Автономной республики Крым. Четвертое – всему миру заявить о том, что, да, Украина и Россия начали строить новый тип отношений», - сказал Яценюк.

По его словам, правительство Украины четко декларирует: «мы готовы отстраивать отношения с Российской Федерацией». «При этом при всем мы никогда не будем ни подчиненными России, ни филиалом России на территории Украины. Это российское руководство должно понять», - сказал Яценюк.