Крым является неотъемлемой частью Украины - МИД Турции
11:25, 07 марта 2014Политика
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Заместитель министра иностранных дел Турецкой Республики Али Кемаль Айдын заявил, что Крым является неотъемлемой частью Украинского государства.
МИД Турции подтвердил свою позицию / REUTERS
Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, об этом он сказал во время встречи с заместителем министра – руководителем аппарата МИД Андреем Олефировым.
Стороны детально обсудили внутриполитическую ситуацию в Украине, в частности развитие событий в Крыму.
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Айдын еще раз подтвердил позицию руководства Турции относительно уважения к суверенитету Украины и ее территориальной целостности.
Собеседники также договорились придать импульс дальнейшему развитию украинско-турецкого стратегического партнерства.
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