Крым является неотъемлемой частью Украины - МИД Турции

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, об этом он сказал во время встречи с заместителем министра – руководителем аппарата МИД Андреем Олефировым.

Стороны детально обсудили внутриполитическую ситуацию в Украине, в частности развитие событий в Крыму.

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Айдын еще раз подтвердил позицию руководства Турции относительно уважения к суверенитету Украины и ее территориальной целостности.

Собеседники также договорились придать импульс дальнейшему развитию украинско-турецкого стратегического партнерства.