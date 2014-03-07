На переговоры в донецкое СБУ по поводу Губарева ходил гражданин РФ (фото)

Согласно информации в его аккаунте, Журавлев является "главой Свердловского регионального отделения политической партии "Другая Россия". Эта политиечская структура действует в Российской Федерации, ее лидер - Эдуард Лимонов, сообщают Новости Донбасса.

Пользователь твиттера @nazbol рарегистрирован как Ростислав Журавлев сегодня разместил следующие записи в своем аккаунте:

"Переговоры с начальником СБУ закончились: в здание пустили на них только меня (журналиста URA.Ru), Роберта (один из лидеров ополчение)".

"Компромисса временного не нашли, пол часа беседы на эмоциях были между Робертом и Ивановым из СБУ".