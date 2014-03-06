В ДПтС отрицают, что выпускали заключенных из колоний на подмогу "титушкам"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал и. о. председателя Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Сидоренко.

“Я уверяю, что никогда и никак осужденные, отбывающие наказание, не принимали и не будут принимать участия тем способом, который был объявлен”, - заявил он, отвечая на вопрос УНИАН относительно информации о том, что среди “титушек”, которые устраивали погромы в селах возле Бориспольской трассы, были преступники, которых специально выпустили из тюрем Киевской области.

Читайте такжеВадим Титушко не дает "титушкам" пробраться в КиевСидоренко заявил, что это очередная попытка всколыхнуть население. “Мы проверяли этот факт. Но в учреждениях лишения свободы никаких незаконных движений не было”, - сказал он.

Также Сидоренко заявил: “Безусловно, можно распознать некоторые уголовные элементы среди так называемых “титушек”, но говорить о том, что его намеренно выпустили из колонии для того, чтобы он участвовал в погромах, нет оснований”.