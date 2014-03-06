Глава Минэкономразвития не рассматривает даже гипотетическую возможность отделения Крыма

Решение самопровозглашенных властей Крыма о проведении референдума об отделении Автономной Республики Крым от состава Украины является неконституционным и потому рассматривать даже гипотетические сценарии отделения полуострова от Украины и возможные экономические последствия такого решения не представляется целесообразным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Украинском медиа-центре заявил министр экономики Украины Павел Шеремета.

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«Я видел информацию о решении. Думаю, что общая позиция правительства Украины еще будет выработана. На текущий момент, моя позиция и мое понимание - референдум является неконституционным, а ситуация в Крыму должна вернуться в конституционное русло», - сказал министр.

«Есть много сценариев развития ситуации, но нет смысла сейчас обсуждать изначально неконституционные сценарии», - отметил Шеремета.

В то же время министр отметил, что экономические последствия общеполитической ситуации в Крыму безусловно ощутимы. «В ближайшие месяц-два люди начнут планировать свои каникулы и отпуска. Не думаю, что Крым возглавит перечень мест, куда люди захотят поехать. А это проблема», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, Верховный Совет Крыма на закрытом заседании в четверг, 6 марта, перенес с 30 на 16 марта Всекрымский референдум о статусе автономии. на референдум выносится два вопроса: первый - «Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта?»; второй вопрос - «Вы за восстановление Конституции Крыма 1992 года, где Крым является частью Украины, но фактически имеет полномочия отдельного государства?».