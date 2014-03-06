Нелегитимный премьер Крыма поручил мэрам заняться пропагандой

Нелегитимный премьер АРК Сергей Аксенов поручил мэрам автономии идти в народ и успокаивать население рассказами о работе нового Совмина

Такое поручение Аксенов дал вчера вечером в ходе заседания Совмина АРК, передает сайт «Крым.Комментарии».

В частности, мэрам и главам райгосадминистраций поручили рассказывать о спокойной обстановке на полуострове и отсутствию угрозы жизни и безопасности крымчан.

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«Я хочу, чтобы каждый глава администрации и мэр до понедельника предоставили план работы по информированию населения - с помощью каких СМИ, сколько встреч должно пройти за определенное время, какой график этих встреч», - сказал Аксенов.

Такую своего рода пропаганду крымские мэры должны проводить вплоть до 30 марта, когда предположительно должен состояться референдум по статусу Крыма.