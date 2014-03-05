Омбудсмен также зафиксировала массовые нарушения прав независимых журналистов в Крыму

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Уполномоченного Верховной Рады Украины Валерии Лутковской, об этом она заявила во время встречи с представителями украинской миссии организации «Международная амнистия».

Лутковская, характеризуя нынешнюю ситуацию в Крыму, “выделила разжигание там настоящей информационной войны, которая приобрела в настоящее время международные масштабы”.

По ее словам, еще одной серьезной проблемой в Крыму “является нарушение прав жителей Крымского полуострова на проведение мирных собраний”. Она отметила, что одной из причин того, что люди не выходят на улице с антивоенными протестами и протестами против насилия и разжигания ненависти между двумя государствами, является страх и опасения за свою жизнь в условиях информационной истерии, агрессивного поведения вооруженных отрядов неизвестных лиц и ненадлежащего выполнения своих обязанностей со стороны работников местных органов внутренних дел.

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Лутковская сообщила, что представители правозащитного сообщества вместе с заинтересованными журналистами войдут вскоре в состав Общественного совета при Региональном представительстве Уполномоченного по правам человека в Крыму, который будет создан там в ближайшее время и который даст возможность оперативно выявлять и быстро реагировать на факты нарушения прав человека.

Как сообщал УНИАН, здания Совмина и Верховной Рады Крыма рано утром 27 февраля захватили неизвестные. Прокуратура открыла уголовное производство по статье «теракт».

Позже, в тот же день, 27 февраля, парламент Крыма на внеочередной сессии, при участии незначительного количества депутатов, отправил в отставку Совмин Анатолия Могилева и назначил новым премьером АРК лидера партии «Российское единство» Сергея Аксенова.

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1 марта исполняющий обязанности Президента Украины, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов издал указ о незаконности избрания Аксенова председателем Совмина Крыма.

3 марта в Крыму отключили вещание Черноморской ТРК, которая работала в регионе вместе с ГТРК "Крым".

В этот же день Аксенов обвинил украинские СМИ в необъективном освещении событий в регионе и угрожал прекратить их вещание.

При этом Аксенов заявил, что Совмин и Верховная Рада Крыма «ведут максимально открытую информационную политику».

Сегодня, 5 марта, журналисты, которые работают в Крыму, заявили, что новое правительство Крыма под председательством нелегитимного премьера Аксенова ограничивает их профессиональные права.

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Сотрудники СМИ сообщили, что новый Совет министров автономии приглашает на свои мероприятия только журналистов российских СМИ и крымских изданий, подконтрольных правительству Аксенова, таких, например, как: Крымское информационное агентство (КИА) и государственная телерадиокомпания «Крым».

В то же время журналисты агентств УНИАН, «Укринформ», «Украинские новости», сайтов «Центр журналистских расследований», «Аргументы недели – Крым», корпункты телеканалов «Интер», «1+1», ICTV, «5 канал», канала «24» и других не получают ни официальных пресс-релизов Совмина, ни анонсов на брифинги его членов, ни приглашений на мероприятия в любой другой форме.