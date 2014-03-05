Джемилев: Турция обещает вмешаться в конфликт в Крыму, если будет угроза татарам
Если крымские татары будут подвергаться опасности, Турция будет первой страной, которая придет на помощь.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал глава МИД Турции Ахмет Давутоглу бывшему председателю Меджлиса крымских татар Мустафе Джемилеву, о чем тот сообщил сегодня на брифинге.
«Глава МИД Турции Ахмет Давутоглу мне сказал такие слова: «Не сомневайтесь, если крымские татары будут подвергаться опасности, Турция будет первой страной, которая придет на помощь», - заявил бывший председатель Меджлиса крымских татар.
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«Несколько дней назад в Украине был министр иностранных дел Турции, он встречался с председателем Верховной Рады, с и.о. министром иностранных дел. Это свидетельствует о том, что Турция рассматривает Украину как своего стратегического партнера и решительно отстаивает независимость и целостность Украины», - подчеркнул Джемилев.
По его словам, «Турция готова оказать всестороннюю помощь – в экономическом плане, дипломатическую помощь. В ближайшее время состоится разговор Эрдогана с Путиным, где он тоже огласит позицию Турции, которая поддерживает независимость и территориальную целостность Украины».
«Вчера проходили митинги крымско-татарской диаспоры в Анкаре, сейчас митинги будут проходить в Стамбуле и других городах, где крымские татары требовали, чтоб Турция сделала все возможное, чтоб оказать помощь Украине», - отметил Джемилев.