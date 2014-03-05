Джемилев: Турция обещает вмешаться в конфликт в Крыму, если будет угроза татарам

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал глава МИД Турции Ахмет Давутоглу бывшему председателю Меджлиса крымских татар Мустафе Джемилеву, о чем тот сообщил сегодня на брифинге.

«Глава МИД Турции Ахмет Давутоглу мне сказал такие слова: «Не сомневайтесь, если крымские татары будут подвергаться опасности, Турция будет первой страной, которая придет на помощь», - заявил бывший председатель Меджлиса крымских татар.

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«Несколько дней назад в Украине был министр иностранных дел Турции, он встречался с председателем Верховной Рады, с и.о. министром иностранных дел. Это свидетельствует о том, что Турция рассматривает Украину как своего стратегического партнера и решительно отстаивает независимость и целостность Украины», - подчеркнул Джемилев.

По его словам, «Турция готова оказать всестороннюю помощь – в экономическом плане, дипломатическую помощь. В ближайшее время состоится разговор Эрдогана с Путиным, где он тоже огласит позицию Турции, которая поддерживает независимость и территориальную целостность Украины».

«Вчера проходили митинги крымско-татарской диаспоры в Анкаре, сейчас митинги будут проходить в Стамбуле и других городах, где крымские татары требовали, чтоб Турция сделала все возможное, чтоб оказать помощь Украине», - отметил Джемилев.