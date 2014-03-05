Харьковские русскоязычные театралы попросили Путина их не "защищать"

"Мы, граждане Украины, представители русскоязычных театров и театральной общественности Харькова, ответственно заявляем, что никогда не испытывали никаких притеснений и не сталкивались с препятствиями для нормальной творческой работы", - говорится в заявлении.

Театралы утверждают, что спектакли на русском языке в Харькове ставились постоянно, независимо от того, какой на протяжении того или иного периода была языковая политика в Украине. Режиссеры и актеры утверждают, что им никто никогда не запрещал, не запрещает и, они уверены, не запретит общаться, думать и творить на русском языке.

"В связи с этим считаем необходимым заявить, что не нуждаемся ни в каких видах защиты со стороны Российского государства, как не нуждаются в ней и десятки тысяч наших зрителей, которые также не испытывают никаких проблем с приобщением к образцам русскоязычной культуры. И уж тем более мы категорически против того, чтобы под видом этой защиты в Украину вводились войска", - заявили театралы.

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Кроме того, они также упомянули о провокаторах, которых привозят в Харьков на автобусах из Белгорода.

"Для нас как граждан Украины оскорбителен тот факт, что 1 марта приезжие россияне участвовали в штурме областной государственной администрации и установили над ней российский флаг. И мы глубоко взволнованы тем, что в результате стычки пострадало много людей, среди которых известный писатель и поэт Сергей Жадан", - говорится в сообщении.

Театралы предостерегли Россию от военной агрессии в отношении Украины, поскольку это может привести к жертвам, разрушениям, хаосу, разрыву отношений между двумя народами и непоправимому ущербу русскому языку и русской культуре в Украине.

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Сообщение заканчивается словами: "Пусть каждый занимается проблемами своего государства, это будет лучшим залогом нашего добрососедства и взаимопонимания. Давайте встречаться в переполненных театральных залах, а не на поле сражения. Мир нашим домам".