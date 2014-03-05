Пограничные корабли из Крыма передислоцировали в Одессу

Как сегодня сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, такие действия были продиктованы необходимостью сохранения жизни и здоровья личного состава, предотвращения захвата кораблей, вооружения и техники.

В настоящее время корабельно-катерный состав находится в акватории Одесского морского порта возле причалов Одесского отряда морской охраны. В ближайшее время прибывшие корабли и катера планируется ввести в состав Одесского отряда морской охраны. Они будут задействованы в охране территориального моря и исключительной (морской) экономической зоны Украины.

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Как сообщал УНИАН, 1 марта Совет федерации России единодушно одобрил предложение Президента России Владимира Путина о введении войск в Украину.

При этом с 27 февраля вооруженные люди без опознавательных знаков блокируют и захватывают военные и государственные объекты в Крыму. Крымская власть признала, что эти захватчики – российские военные.