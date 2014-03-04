Экипаж "Славутича" отбил попытку абордажа - Минобороны

Об этом УНИАН сообщили в Управлении прессы и информации Министерства обороны Украины.

«Вооруженные люди на буксире подошли к борту корабля, но экипаж дал силовой отпор. Была попытка высадить абордажную команду, захватить корабль, оружие и моряков», – сообщил командир бригады надводных кораблей ВМС ВС Украины капитан 2-го ранга Виталий Звягинцев.

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Все воинские части и корабли ВС Украины, дислоцированные на территории АР Крым, выполняют приказы Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, подчеркивается в сообщении.