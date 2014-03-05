Обама: США может "разрядить" ситуацию в Крыму в ближайшее время

"Возможно, мы сможем добиться деэскалации ситуации на протяжении последующих нескольких дней или недель, но это серьезная ситуация, и мы тратим на нее много времени", - заявил Обама, выступая на мероприятии по сбору предвыборных пожертвований в частном особняке в Виргинии. Слова президента США передает РИА Новости со ссылкой на его пресс-службу.

При этом Обама обвинил Россию в попытке "повлиять силовыми методами на украинский народ".

Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции сказал, что в Крыму находятся не российские войска, а отряды местной самообороны. Путин также охарактеризовал происходящее в Украине как вооруженный захват власти и сообщил, что из сформированных в Украине органов власти он считает отчасти легитимным парламент, а остальные - нелегитимными. Относительно возможности введения российских войск в Украину, на которое была получена санкция Совета Федерации, Путин сказал: "Пока такой необходимости нет, но возможность такая есть".

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При этом американский президент согласился с тем аргументом, что Виктор Янукович, которого Верховная рада отстранила от власти, был избран демократическим путем. Однако, по словам Обамы, многие в Украине не считали, что Янукович хорошо исполняет обязанности президента. Обама также утверждал, что США не были напрямую замешаны в развитии ситуации в Украине. "Кризис в Украине был следствием его (Януковича) решения не подписывать соглашение, которое бы сориентировало экономику чуть больше в сторону Запада. Это вышло из-под контроля, и мы первоначально участвовали только в том, чтобы предотвратить насилие внутри страны, (тогда) нам это удалось", - пояснил Обама.