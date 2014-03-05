США помогут Украине вернуть похищенные средства - Госсекретарь
Соединенные Штаты Америки сотрудничают с временным правительством Украины, чтобы помочь ему найти и вернуть похищенные из Украины средства
Об этом сообщил государственный секретарь США Джон Керри, передает Радио Свобода.
Также США помогут Украине «справиться с политически мотивированными торговыми практиками России - речь идет о манипуляции с поставками энергоносителей, о запрете лучшего шоколада в Украине», - сказал он.
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Кроме того, сказал госсекретарь, США будут работать с украинским правительством для преодоления коррупции.
"США также работают для разработки пакета помощи с Международным валютным фондом и международными партнерами", - сказал он.
По словам Керри, это пособие имеет целью содействовать Украине в восстановлении финансовой стабильности в краткосрочной перспективе и добиться роста экономики в долгосрочной.
"Этот пакет предусматривает заемные гарантии для Украины на сумму в один миллиард долларов, которые уже вступили в силу", - сказал он.
"Теперь в Министерстве финансов США в сотрудничестве с другими партнерами готовят более широкий и глубокий план помощи", - добавил Джон Керри.