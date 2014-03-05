США помогут Украине вернуть похищенные средства - Госсекретарь

Об этом сообщил государственный секретарь США Джон Керри, передает Радио Свобода.

Также США помогут Украине «справиться с политически мотивированными торговыми практиками России - речь идет о манипуляции с поставками энергоносителей, о запрете лучшего шоколада в Украине», - сказал он.

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Кроме того, сказал госсекретарь, США будут работать с украинским правительством для преодоления коррупции.

"США также работают для разработки пакета помощи с Международным валютным фондом и международными партнерами", - сказал он.

По словам Керри, это пособие имеет целью содействовать Украине в восстановлении финансовой стабильности в краткосрочной перспективе и добиться роста экономики в долгосрочной.

"Этот пакет предусматривает заемные гарантии для Украины на сумму в один миллиард долларов, которые уже вступили в силу", - сказал он.

"Теперь в Министерстве финансов США в сотрудничестве с другими партнерами готовят более широкий и глубокий план помощи", - добавил Джон Керри.