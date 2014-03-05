Украинские моряки опровергают утверждение Путина о крымской "самообороне"
03:15, 05 марта 2014Политика
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Командование и экипажи кораблей ВМС Украины опровергли слова Владимира Путина о том, якобы украинских военных блокируют не российские вооруженные силы, а местная крымская "самооборона".
Воины отмечают: хотя форму, похожую на русскую, можно купить в магазине, в свободной продаже не найти автоматического оружия, боевых пистолетов и гранатометов, которыми щеголяют эти люди, сообщает ТСН.
Также президенту России военные сообщили о том, что два корабля, "Тернополь" и "Славутич", заблокированы третьи сутки судами Черноморского флота Российской Федерации.
На борту каждого - морские пехотинцы с огнестрельным оружием. И несмотря на это, ни одно украинское подразделение не изменило присяге на верность украинскому народу.
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