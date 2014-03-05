Украинские моряки опровергают утверждение Путина о крымской "самообороне"

Воины отмечают: хотя форму, похожую на русскую, можно купить в магазине, в свободной продаже не найти автоматического оружия, боевых пистолетов и гранатометов, которыми щеголяют эти люди, сообщает ТСН.

Также президенту России военные сообщили о том, что два корабля, "Тернополь" и "Славутич", заблокированы третьи сутки судами Черноморского флота Российской Федерации.

На борту каждого - морские пехотинцы с огнестрельным оружием. И несмотря на это, ни одно украинское подразделение не изменило присяге на верность украинскому народу.