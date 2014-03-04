Захарченка та Клюєва оголосили в розшук
16:06, 04 марта 2014Политика
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Міністерство внутрішніх справ оголосило в розшук екс-міністра Віталія Захарченка та екс-голову Адміністрації президента Сергія Клюєва.
Орієнтування на двох екс-посадовців можна знайти на сайті МВС у розшукових обліках в категорії "осіб, які переховуються від органів влади".
Читайте такжеГПУ оприлюднила список осіб, яких вимагає негайно затриматиЯк повідомляється на сайті, їх розшукують на підставі постанови суду про дозвіл на затримання з метою приводу. Обох подала в розшук СБУ.
Сторінка про розшук Захарченка на сайті МВС / скріншот сайт МВС
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