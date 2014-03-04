Нардепы договорились с крымскими коллегами о расширении автономии АРК - Шуфрич

15:53, 04 марта 2014
Политика
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Депутаты Верховной Рады Украины договорились с крымскими коллегами о создании межпарламентской рабочей группы относительно изменений к Конституции Крыма и расширение полномочий автономии.

Шуфрич стверджує, що депутатам вдалося дійти згоди

Как передает корреспондент УНИАН, об этом народный депутат Нестор Шуфрич сообщил во время выступления в ВР.

Он отметил, что состоялась встреча представителей ВР Украины с руководством Крыма. “Был озвучен целый пакет тех вопросов, которые поднимаются парламентом и общественностью автономии”, - сказал Шуфрич.

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В частности, отметил он, было принято решение об образовании межпарламентской рабочей группы по изучению вопросов о внесении изменений в Конституцию Крыма и расширения полномочий автономии.

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