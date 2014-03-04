Нардепы договорились с крымскими коллегами о расширении автономии АРК - Шуфрич

Как передает корреспондент УНИАН, об этом народный депутат Нестор Шуфрич сообщил во время выступления в ВР.

Он отметил, что состоялась встреча представителей ВР Украины с руководством Крыма. “Был озвучен целый пакет тех вопросов, которые поднимаются парламентом и общественностью автономии”, - сказал Шуфрич.

Читайте такжеНелегитимный премьер Крыма предлагает в очередной раз изменить дату референдума

В частности, отметил он, было принято решение об образовании межпарламентской рабочей группы по изучению вопросов о внесении изменений в Конституцию Крыма и расширения полномочий автономии.