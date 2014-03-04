Путин считает легитимным руководство Крыма

Об этом президент заявил в ходе пресс-конференции 4 марта, которую транслируют ряд телеканалов.

По словам Путина, на сессии парламента при избрании Аксенова были соблюдены все законные процедуры и не было никаких нарушений.

Власти в Украине считают Аксенова нелегитимным главой Крыма.

В частности, Исполняющий обязанности Президента Украины, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов издал указ о незаконности избрания Сергея Аксенова председателем Совета министров Автономной Республики Крым, поскольку его назначение было осуществлено с рядоам нарушений Конституции Украины, Крыма и ряда законов.