Путин считает легитимным руководство Крыма
13:19, 04 марта 2014Политика
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Президент России Владимир Путин считает незаконно назначенного крымским парламентом премьер-министра Автономной Республики Сергея Аксенова легитимным представителем властей в Крыму.
Путин считает законным руководство Крыма
Об этом президент заявил в ходе пресс-конференции 4 марта, которую транслируют ряд телеканалов.
По словам Путина, на сессии парламента при избрании Аксенова были соблюдены все законные процедуры и не было никаких нарушений.
Власти в Украине считают Аксенова нелегитимным главой Крыма.
В частности, Исполняющий обязанности Президента Украины, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов издал указ о незаконности избрания Сергея Аксенова председателем Совета министров Автономной Республики Крым, поскольку его назначение было осуществлено с рядоам нарушений Конституции Украины, Крыма и ряда законов.
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