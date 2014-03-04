Путин считает легитимным руководство Крыма

13:19, 04 марта 2014
Политика
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Президент России Владимир Путин считает незаконно назначенного крымским парламентом премьер-министра Автономной Республики Сергея Аксенова легитимным представителем властей в Крыму.

Путин считает законным руководство Крыма

Об этом президент заявил в ходе пресс-конференции 4 марта, которую транслируют ряд телеканалов.

По словам Путина, на сессии парламента при избрании Аксенова были соблюдены все законные процедуры и не было никаких нарушений.

Власти в Украине считают Аксенова нелегитимным главой Крыма. 

В частности, Исполняющий обязанности Президента Украины, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов издал указ о незаконности избрания Сергея Аксенова председателем Совета министров Автономной Республики Крым, поскольку его назначение было осуществлено с рядоам нарушений Конституции Украины, Крыма и ряда законов.

 

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