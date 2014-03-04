Сегодня ВР рассмотрит "языковой вопрос" и оказание Евросоюзом помощи в 610 миллионов евро

Сегодня Верховная Рада должна рассмотреть законопроект о ратификации меморандума о взаимопонимании между Украиной как заемщиком и Европейским Союзом как кредитором и Кредитного соглашения между Украиной как заемщиком, Нацбанком как агентом заемщика и ЕС как кредитором относительно предоставления макрофинансовой помощи ЕС в сумме до 610 млн евро.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодняшней повесткой дня также предусмотрено создание временной специальной комиссии ВР по подготовке проекта Закона “О развитии и применении языков в Украине”.

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Также ВР планирует создать комиссию по вопросам подготовки законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины.

Кроме того, народные депутаты рассмотрят вопрос об освобождении судей.

Повесткой дня также предусмотрено рассмотрение законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно уточнения учета и регистрации налогоплательщиков.

Другие вопросы сегодняшней повесткой дня не предусмотрены.