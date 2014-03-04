Турчинов назначил глав Одесской и Запорожской ОГА

00:40, 04 марта 2014
Политика
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 И.о. Президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов назначил Владимира Немировского председателем Одесской областной государственной администрации и Валерия Баранова председателем Запорожской областной государственной администрации. 

пп


Соответствующие указы размещены на официальном сайте и.о. президента.

Другим указом, Турчинов уволил Николая Скорика с должности главы Одесской ОГА.

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Александр Пеклушенко указом уволен с должности председателя Запорожской ОГА.

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