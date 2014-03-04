Турчинов назначил глав Одесской и Запорожской ОГА

И.о. Президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов назначил Владимира Немировского председателем Одесской областной государственной администрации и Валерия Баранова председателем Запорожской областной государственной администрации.



Соответствующие указы размещены на официальном сайте и.о. президента. Другим указом, Турчинов уволил Николая Скорика с должности главы Одесской ОГА. Читайте такжеДнепропетровскую и Донецкую области возглавили Коломойский и Тарута Александр Пеклушенко указом уволен с должности председателя Запорожской ОГА.

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