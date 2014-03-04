Россия увеличила свой контингент в Крыму до 16 тысяч военнослужащих - Тенюх
00:27, 04 марта 2014Политика
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И.о. министра обороны Украины Игорь Тенюх заявляет, что Российская Федерация увеличила свой контингент на территории Крыма до 16 тысяч военнослужащих.
Россия увеличила свой контингент в Крыму до 16 тысяч военнослужащих - Тенюх
Об этом он сказал в эфире телеканала ”Интер”.
”Порядка 5,5 тысяч войск спецназначения передислоцированы из Российской Федерации на территорию Украины. За счет этого численность российских военных увеличена до 16 тысяч”, - отметил он.
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По словам Тенюха, такое увеличение количества военных на территории Украины ЧФ Россия грубо нарушает действующие соглашения между странами, касающиеся базирования флота в Крыму.
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