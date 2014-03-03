Большая Семерка осудила действия России в Крыму

"Мы, лидеры Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США с Президентом Европейского Совета и президентом Европейской комиссии, объединились сегодня, чтобы осудить явное нарушение Российской Федерацией суверенитета и территориальной целостности Украины, что противоречит обязательствам России в соответствии с Уставом ООН и ее базового соглашения с Украиной от 1997 года", - говорится в тексте сообщения.

Авторы заявления призвали Россию разрешить любые спорные вопросы с Украиной в ходе переговоров или в ходе международных наблюдательных миссии, а также выразили готовность помочь в налаживании этого процесса.

"Отметим, что действия России в Украине также нарушают принципы и ценности, на которых основываются G-7 и G-8. Таким образом, мы решили пока приостановить наше участие в деятельности, связанной с подготовкой запланированного саммита G-8 в Сочи в июне, пока обстоятельства не изменятся на такие, при которых содержательная дискуссия будет возможна".

Читайте такжеСША рассматривают все варианты: от санкций до военных действий

"Мы едины в поддержке суверенитета Украины и ее территориальной целостности, а также ее права избирать свое будущее. Мы обязуемся поддерживать Украину в ее усилиях по восстановлению единства, стабильности и политического и экономического здоровья в стране. С этой целью мы будем поддерживать работу Украины с Международным валютным фондом, чтобы обсудить новую программу и реализовать необходимые реформы. Поддержка МВФ будет иметь решающее значение в получении дополнительной помощи от Всемирного банка и других международных финансовых институтов, ЕС и двусторонних источников", - говорится в сообщении.