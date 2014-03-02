Тимошенко хочет немедленной интеграции в НАТО и ЕС, чтобы защитить Украину от России
23:32, 02 марта 2014Политика
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Юлия Тимошенко заявила, что Украине уже давно нужно было вступить в НАТО и ЕС. Это помогло бы стране избежать российской агрессии.
Тимошенко хочет немедленной интеграции в НАТО и ЕС, чтобы защитить Украину от России
"Если бы Украина вступила в НАТО, то такая агрессия была бы в принципе невозможна", - заявила Тимошенко, сообщает ТСН
Поэтому она уверена, что "сейчас основной целью Украины должна стать евроинтеграция".
"Мы немедленно должны стать полноправным членом европейского сообщества. Это единственное, что может нас спасти от агрессии", - заверила она.
Напомним, Тимошенко считает, что Россия стремится к полной капитуляции Украины, поэтому переговоры с ним невозможны, и что возвращение Януковича "передаст" Украину России.
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