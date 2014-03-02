Парламент Крыма назначил новых начальников МВД и СБУ автономии
20:58, 02 марта 2014Политика
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Президиум Верховной Рады Крыма, в воскресенье, 2 марта, положила на Сергея Абисова исполнение обязанностей начальника главного управления Министерства внутренних дел в автономии, а на Петра Зиму - начальника ГУ Службы безопасности Украины.
Парламент Крыма / Радио Свобода
Об этом сообщил пресс-центр парламента автономии.
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Напомним, ранее исполняющий обязанности начальника ГУ МВД в Крыму Игорь Авруцкий и начальник ГУ СБУ Геннадий Калачев заявили о своей отставке.
Непризнанный Киевом премьер-министр Крыма Сергей Аксенов 1 марта потребовал от всех силовиков перейти к нему в подчинение.
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