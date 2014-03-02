Парламент Крыма назначил новых начальников МВД и СБУ автономии

Об этом сообщил пресс-центр парламента автономии.

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Напомним, ранее исполняющий обязанности начальника ГУ МВД в Крыму Игорь Авруцкий и начальник ГУ СБУ Геннадий Калачев заявили о своей отставке.

Непризнанный Киевом премьер-министр Крыма Сергей Аксенов 1 марта потребовал от всех силовиков перейти к нему в подчинение.