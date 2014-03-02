В Сумах антивоенный митинг собрал 15 тысяч человек

Как передает корреспондент УНИАН, на митинге выступили политики, общественные деятели, ветераны, пенсионеры, представители молодежи.

Участники митинга держали государственные флаги Украины, а также самодельные плакаты с надписями: “Нет - войне!”, Мы - за мир!”, “С нами Бог и Украина!”, “Мы - не рабы!”, ”Руки прочь от Украины!”, “Душу й тіло ми положим!”, “Путин, не лезь в Украину!”, “Украина и Крым - едины!”, “Россия, останови Путина!”, “Путин - прочь!”, “Путин, забери свои руки от Украины - они в крови!” и множество других.

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Во время митинга выступил новоизбранный председатель Сумского областного совета Николай Клочко, который подчеркнул, что Украина - “единая семья”, и приветствовал присутствующих на площади русских и русскоязычное населения области. При этом он сообщил, что будет создан новый общественный совет при председателе облсовета и совет силовых структур “для четкой координации совместных действий”.

В свою очередь, секретарь Сумского областного совета, и.о. городского председателя горсовета Александр Лысенко подчеркнул, что “войны не хочет ни украинский, на российский народ”, а также призвал забыть о партбилетах и становиться всем вместе на акции протеста под государственные флаги Украины.

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Другие ораторы призывали собравшихся к миру и содружеству, а также максимально явиться мужчинам в военкоматы в случае всеобщей мобилизации. Также они призывали граждан к дисциплине и мирному протесту, не поддаваться на провокационные призывы о федерализации Украины.

Митинг никто не организовывал, но люди знали, что каждое воскресенье в городе в полдень начинается Народное вече, потому и пришли на площадь.

В целом, антивоенный митинг в Сумах длился почти три часа.

Как сообщал УНИАН, 1 марта Совет Федерации России единодушно принял предложение Президента России Владимира Путина о введении войск в Украину.

Вечером 1 марта председатель Сумского областного совета Николай Клочко заявил, что ситуация в области стабильная и контролируемая, повода для паники нет.